ابتسام باطما لشقيقتها دنيا: “الحياة في غيابك عن عيني لا معنى ولا طعم لها”
هبة بريس - فن
عبرت عارضة الأزياء ابتسام باطما، عن اشتياقها لشقيقتها الفنانة دنيا باطما، المعتقلة بسجن الاوداية لقضاء عقوبتها السجنية.
ونشرت ابتسام باطما، صورة تجمعها بشقيقتها دنيا، معلقة عليها بتدوينة مؤثرة.
وقالت ابتسام: “أختي سندي عشرة عمري روح روحي قطعة من قلبي منبع العطاء اللامحدود والحنان والحب والخير… هي إنسانة عظيمة وجودها في حياتي يكفيني عن كل شعور، اشتقت لك يا أختي يا رفيقة دربي.. الحياة في غيابك عن عيني لا معنى لها ولا طعم لها”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
السلام عليكم
مابين الحقيقة والخيال
الحياة بدون طعم
حسنا يالله دبري على شي مونتف ديال 6 او 8 او سير جاوري الروح ديالك
الحقيقة هي راه بوحدها في الأوداية و الخيال الحياة من غير طعم
مافيها باس فهاد سيدنا رمضان سيري طيبي ليها الحريرة راها خيتك والخاوة حدها الدنيا
نسال االه ان يفرج كربتها ويجمع شملها مع بناتها واهلها
حرية الانسان لايعرفها فينا الواحد منا حتى يفتقدها الواحد منا اللهم فرج هم المكروبين وانشاالله آخر الاحزان
اللهم لاشماتة ولاكن يجب علينا ان نمشي فوق الارض بما يورضي الله ومن تواضع لله رفعه
الحياة لاقيمة لها بدون حرية وعائلة مهما كانت لديه من اموال ومهما كانت شهرته لاينفع الانسان الا عمله الصالح
لي دار ذنب استاهل لعقوبة .باطمة طغات بزاف شوهات بالمغرب .خاص تحس بعذاب السجن .اتمنى بعد الخروج من السجن دير عقلها تحتارم عائلة باطمة