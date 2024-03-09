ابتسام باطما لشقيقتها دنيا: “الحياة في غيابك عن عيني لا معنى ولا طعم لها”

هبة بريس - فن

عبرت عارضة الأزياء ابتسام باطما، عن اشتياقها لشقيقتها الفنانة دنيا باطما، المعتقلة بسجن الاوداية لقضاء عقوبتها السجنية.

ونشرت ابتسام باطما، صورة تجمعها بشقيقتها دنيا، معلقة عليها بتدوينة مؤثرة.

وقالت ابتسام: “أختي سندي عشرة عمري روح روحي قطعة من قلبي منبع العطاء اللامحدود والحنان والحب والخير… هي إنسانة عظيمة وجودها في حياتي يكفيني عن كل شعور، اشتقت لك يا أختي يا رفيقة دربي.. الحياة في غيابك عن عيني لا معنى لها ولا طعم لها”

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