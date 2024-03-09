بالفيديو.. مغربيات هولندا يتألقن في احتفاء قنصلية أوتريخت بيومهن العالمي

هبة بريس ـ طارق عبلا

في أجواء عائلية غلب عليها الطابع المغربي الأصيل، احتفت قنصلية المملكة المغربية بأوتريخت الهولندية باليوم العالمي للنساء حيث تم تكريم عدد من المغربيات المتألقات في المجتمع الهولندي.

احتفاء قنصلية المغرب في أوتريخت بنساء الوطن كان بمثابة حفل كبير حضرته شخصيات وازنة و ممثلي جلالة الملك في بلاد الأراضي المنخفضة، و كان الزي المغربي التقليدي حاضرا و بقوة في حفل يكرس سياسة القرب لقنصلية أوتريخت مع مغاربة هولندا.

و خلال الحفل، أكد السيد محمد بصري سفير جلالة الملك في الديار الهولندية و الذي أصر شخصيا على حضور حفل احتفاء قنصلية أوتريخت بنساء المغرب، أن هذا الاحتفاء هو اعتراف بالقيمة و الدور الكبير الذي لعبته و ما تزال المرأة المغربية في المجتمع الهولندي.

سفير المغرب في هولندا أوضح كذلك أن هذا التكريم هو أيضا تكريم للجهود الجبارة التي بذلتها المرأة المغربية و مساهمتها في تربية أبنائها و تميزهم و في إشعاع إيجابي لصورة المغاربة في مجتمع غربي مختلف.

و صرحت السيدة بثينة الكردودي الكلالي التي تشغل منصب قنصل المملكة المغربية في أوتريخت أن هذا الاحتفاء هو تجسيد لسياسة القرب التي تنهجها القنصلية.

و أضافت المسؤولة القنصلية بأنه تقرر خلال مناسبة 8 مارس من سنة 2024 الاحتفاء بالمرأة المغربية المهاجرة في هولندا و المنتمية للجيل الأول، و ذلك عرفانا منها بالدور الكبير الذي لعبته المرأة المغربية في هولندا.

بدورها أكدت الروائية نجاة تقني ممثلة رابطة كاتبات المغرب في هولندا أن حضورها للحفل الذي نظمته قنصلية أوتريخت كان بمثابة شرف لها، حيث يعتبر هذا الاحتفاء تكريم لكل نساء المغرب.

في المقابل، أكدت سيدة الأعمال منى حلحول، المهاجرة المغربية في هولندا، بأنها تشرفت بدعوة قنصلية أوتريخت لها لحضور الحفل الخاص بالمرأة المغربية خاصة أنها تمثل قطاع المقاولة و بالأخص مجال الرقمنة.

تصريحات أخرى و تفاصيل أوفى تجدونها في المقطع التالي:

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