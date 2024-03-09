ترويج “القرقوبي” و”الكوكايين” يجر شخصين للاعتقال بطنجة

2024-03-09 / 11:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج 4120 قرصا مهلوسا و26 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج 4090 قرص من مخدر الإكستازي و30 قرص طبي مخدر، و26 غراما من الكوكايين، كما أسفرت عملية التفتيش كذلك عن حجز سيارة نفعية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على 50 قرصا لمهيجات جنسية مهربة وثلاثة أسلحة بيضاء، وميزانين إلكترونيين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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