شيرين عبد الوهاب تتوج بجائزة التأثير العالمي في الموسيقى

هبة بريس - متابعة

حصدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جائزة التأثير العالمي في الموسيقى من منصة بيلبورد العالمية، ضمن فعالية بعنوان “Women In Music”، لتصبح أول فنانة عربية تحصد هذه الجائزة التي تقدم للسيدات ذوات التأثير في الموسيقى.

وعلقت شيرين عبد الوهاب في فيديو نشرته منصة بيلبورد عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، معربة عن سعادتها بهذا التكريم، مضيفة: “شكرًا سعيدة جدًا بالجائزة، فخورة بأن أعمالي أعجبتكم، وبوجود جائزة في الموسيقى مخصصة للنساء، أتمنى دائمًا أعمالي تصل للعالم كله، هذا ما كنت أحلم به”.

وحصدت شيرين الجائزة لكونها أكثر فنانة عربية مؤثرة بأغنياتها، بحسب المنصة الشهيرة.

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