قبيل رمضان.. ارتفاع صاروخي لأسعار البيض ومواطنون يتوعدون بالمقاطعة

2024-03-09 / 10:52
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هبة بريس - الرباط

قبيل شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار البيض ارتفاعا صاروخيا بمختلف أسواق ومتاجر المملكة.

وارتفعت أسعار البيض الرومي بمختلف المدن، حيث تراوحت سعرها مابين 1.80 سنتيما ودرهمين، في حين، بلغ سعر البيض البلدي 3 دراهم.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم من هذه الارتفاعات الصاروخية، متوعدين بالمقاطعة، ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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‫6 تعليقات

  3. نعم للمقاطعة لا للبيض الذي يضر بصحتنا وبغلاء اسعاره هذه راها حسيفة اتخذتها الدولة ضد الشعب وكذالك الدجاج

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  6. دائما لنا نفس المعانات في هدا الشهر الكريم والعظيم شهر الرحمة واعانة الضعيف ولاكن هناك العكس في اسواقنا وفي المواد الضرورية

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