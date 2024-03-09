قبيل رمضان.. ارتفاع صاروخي لأسعار البيض ومواطنون يتوعدون بالمقاطعة
هبة بريس - الرباط
قبيل شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار البيض ارتفاعا صاروخيا بمختلف أسواق ومتاجر المملكة.
وارتفعت أسعار البيض الرومي بمختلف المدن، حيث تراوحت سعرها مابين 1.80 سنتيما ودرهمين، في حين، بلغ سعر البيض البلدي 3 دراهم.
وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم من هذه الارتفاعات الصاروخية، متوعدين بالمقاطعة، ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
شكرا موريطانيا على الخضروات.
والله تعيب هادشي التجار طغاو حشومة راه الدرويش تيعاني
نعم للمقاطعة لا للبيض الذي يضر بصحتنا وبغلاء اسعاره هذه راها حسيفة اتخذتها الدولة ضد الشعب وكذالك الدجاج
قاطعوه والله القسم تايهبطوه فالثمن ماحدنا تاناخدوه بداك الثمن وهوما زايدين فيه.
يجب مقاطعته في بداية هدا الشهر العظيم لانه فعلا زاد الامر عن حده
دائما لنا نفس المعانات في هدا الشهر الكريم والعظيم شهر الرحمة واعانة الضعيف ولاكن هناك العكس في اسواقنا وفي المواد الضرورية