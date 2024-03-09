قبيل رمضان.. ارتفاع صاروخي لأسعار البيض ومواطنون يتوعدون بالمقاطعة

هبة بريس - الرباط

قبيل شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار البيض ارتفاعا صاروخيا بمختلف أسواق ومتاجر المملكة.

وارتفعت أسعار البيض الرومي بمختلف المدن، حيث تراوحت سعرها مابين 1.80 سنتيما ودرهمين، في حين، بلغ سعر البيض البلدي 3 دراهم.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم من هذه الارتفاعات الصاروخية، متوعدين بالمقاطعة، ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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