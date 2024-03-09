الجزائر.. إنقاذ شخص علق داخل بئر بعمق 40 مترا
هبة بريس - وكالات
نجحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، يوم الجمعة، في إنقاذ شخص علق داخل بئر بعمق 40 مترا بولاية الجزائر العاصمة.
وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية وقع في بئر عمقه حوالي 40 مترا.
ويتواجد هذا البئر في مزرعة بمنطقة وسالي لابريجة التابعة لبلدية سطاوالي ودائرة زرالدة.
وكللت العملية بالنجاح، حيث تم إنقاذ واجلاء الضحية وهو في صحة جيدة.
وقد سخرت الحماية المدنية لهذه العملية غطاسين اثنين وسيارة إسعاف وشاحنة إطفاءتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
اهم شيء هو أنه خرج في صحة جيدة
الحمد لله في سلامة الضحية وفي انقاده من الموة المحقق
من اطال الله في عمره لن يسيبه اي مكروه من عبده الحمد لله والشكر لله علا حفضه لنا
من كتب له الله ان ينقد عبدا من عباده في هده الدنيا الا صخر الله له طريق الخير
صبحان الله العظيم هو الستار والحافظ لعباده فوق ارضه يحمد الله ويشكره