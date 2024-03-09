بتكلفة تجاوزت 150 مليون دولار.. تفاصيل أغلى حفل زفاف في تاريخ الهند

هبة بريس

لا حديث بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، سوى حول مظاهر البذخ والثراء التي شهدها حفل ما قبل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، على ابنة الملياردير الهندي شري ميرشانت، راديكا.

مراسيم الزفاف الذي سيستمر لـ 5 أشهر، ستتخلله مجموعة من الأنشطة والمناسبات، افتتحت بحفل لثلاثة أيام، دعا إليه والدا العروسين 1200 من مشاهير وأغنياء العالم للحضور إلى مسقط رأس العائلة.

وبدأت مراسم اليوم الأول من الاحتفالات يوم الجمعة، بمشاركة العروسين بإطعام أكثر من 50 ألف شخص “فقير” في مدينة جامناغار، مسقط رأس أمباني، واختتم اليوم بحفل كوكتيل.

وفي اليوم الثاني اصطحب الضيوف في نزهة برية، حيث زاروا مركز إنقاذ وإيواء للحيوانات يملكه العريس، وفي المساء شارك الضيوف في “مهرجان روج”، حيث طلب منهم ارتداء الملابس الهندية المبهرة.

وكالة بلومبيرغ الاقتصادية قدرت تكلفة حفل الزفاف بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل تأمين رحلات الطيران الخاصة من حول العالم للضيوف وإقاماتهم في فنادق 5 نجوم، وتكاليف تجهيز الطعام من قبل 21 من نخبة الطهاة العالميين وخدمات العشرات من مصففي الشعر وتجهيزات أخرى.

في حين ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الاحتفالات من المقرر أن تكلف 152 مليون دولار، مشيرة إلى أن عقد تقديم الطعام وحده، الممنوح لإحدى مجموعات الفنادق الخمس نجوم الرائدة في الهند، تبلغ قيمته حوالي 25 مليون دولار.

ومن بين الآلاف الضيوف من مسؤولين ومشاهير وفنانين المدعوين للحفل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وسندر بيتشاي وإيفانكا ترامب وساشين تيندولكار وشاروخان وأميتاب باتشان، وغيرهم كثيرين.

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