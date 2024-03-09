إلياس بنان يختار اللعب للمغرب على حساب بلجيكا

أعلن إلياس بنان لاعب جينيك البلجيكي و البالغ من العمر 12 سنة، اختياره حمل قميص “أسود الأطلس” على حساب بلجيكا بعدما نشر صورة على حسابه في “إنستغرام” بالقميص الوطني لأقل من 15 سنة، معلقا عليها: “فخور باختياري الأول”.

جاء ذلك بعدما تلقى الموهبة الكروية الصاعدة دعوتين، الأولى من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والثانية من الإتحاد البلجيكي .

ويشار إلى أن إلياس بنان من مواليد 2011، من أب مغربي ينحدر من مدينة الدارالبيضاء وأم بلجيكية، ويشغل مركز جناح أيمن وصانع ألعاب.

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