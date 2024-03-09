أمن الخميسات يستعمل الرصاص لإيقاف ثلاثيني “خطير”

2024-03-09 / 09:31
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هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة السير والجولان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، مساء أمس الجمعة 08 مارس الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة نفسية غير طبيعية وعرّض المواطنين وموظف الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية، بمهاجمة مقدم شرطة رئيس وتعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء انشغاله بتحرير محضر مخالفة لقانون السير والجولان في حق سائق دراجة نارية بوسط مدينة الخميسات، الأمر الذي تسبب في تمزيق زيه الوظيفي، واضطره لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في تنفيذ هذا الاعتداء.

وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫4 تعليقات

  1. نسال الله العفو والعافية من هؤلاء ااموجرمين باتو يشكلون خطر كبير جدا في محيطنا الاجتماعي

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  2. مادام له سوابق من قبل فيجب علا العدالة ان تحكم عليه بالمئبد حتى يكون عبرة لمن لايعتبر ولاتهمه حياة المجتمع المحيط به

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  3. كل الشكر والتقدير والاحترام لهؤلاء الابطال من الامن الوطني علا مايبدلون من مجهودات في استيقرار امن وامان لهدا الوطن وشعبه شكرا

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