طقس السبت.. رياح قوية وأمطار بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف، وبالهضاب العليا، مع نزول أمطار رعدية محلية أحيانا فوق كل من منطقة طنجة، والسهول المتواجدة غرب الجديدة، والواجهة المتوسطية، والسايس، والريف ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة بالمناطق الوسطى، وبسوس والمنطقة الشرقية، فضلا عن نزول بعض القطرات المطرية في بعض الأحيان بشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، إلى جانب تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1700م، وذلك خلال الجزء الثاني من النهار.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من المناطق الشمالية والوسطى، والريف، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا، وما بين 09 و 13 درجة بكل من السواحل ومنطقة سوس وجنوب المملكة، وستكون ما بين 05 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستعرف انخفاضا ضئيلا بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل

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