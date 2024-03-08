الدوري الإسباني.. برشلونة يفوز على مايوركا ويرتقي مؤقتا للوصافة

الدوري الإسباني.. برشلونة يفوز على مايوركا ويرتقي مؤقتا للوصافة

2024-03-08 / 23:04
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فاز فريق برشلونة على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 28 من الليغا.

وجاء هدف برشلونة عن طريق لامين يامال في شوط اللقاء الثاني بعد تسديدة رائعة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 61 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا لحين خوض جيرونا مباراته في تلك الجولة ضد أوساسونا.

في حين تجمد رصيد ريال مايوركا، بعد سقوطه أمام برشلونة، عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول الليجا.

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