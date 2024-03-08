البيضاء : ” البيجيدي ” يجر لفتيت للمسائلة امام البرلمان بسبب قرارات الهدم

2024-03-08 / 23:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكلت قرارات الهدم بالمدينة القديمة بالدار البيضاء ، التي باشرتها السلطات المحلية في الأسابيع الماضية ، كباقي مدن وأقاليم المملكة ، من اجل تحرير الملك العمومي ، حافزا لحزب ” المصباح ” لإثارة الموضوع في قبة البرلمان ، ودعوة وزير الداخلية لحضور البرلمان من أجل المساءلة .

وبهذا الخصوص سلط عبد الصمد حيكر، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الضوء على قرارات الهدم في المدينة القديمة بالدارالبيضاء.

وأفاد البرلماني نفسه ، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن مناطق عديدة بالمدينة القديمة شهدت تدخلات مكثفة من السلطات العمومية من أجل إفراغ وهدم عدد من المباني والممتلكات الخاصة، بحضور وازن لرجال السلطة وممثلي السلطات الأمنية المختلفة.

ويبقى السؤال العريض لماذا حرك حزب ” المصباح ” هذا الملف في هذا التوقيت، خصوصا بعد ان إستحسن المواطنين حملة الداخلية لتحرير الملك العمومي، هل ان الحملة كانت قاسية في مناطق دون غيرها، أم ان هناك حالات اجتماعية تأثرت من قرارات الهدم وكان بإمكان التعامل مع حالات دون غيرها، وما مدى مسؤولية المجالس السابقة التي كان يسيرها حزب البيجيدي والذي عرف استفحال ظاهرة الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، كلها اسئلة تبقى عالقة في انتظار اجابة وزير الداخلية على سؤال البرلماني .

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‫5 تعليقات

  4. يبدو أنه كان هناك حالات اجتماعية تأثرت من قرارات الهدم وكان بإمكان التعامل مع حالات دون غيرها

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