يوم عيد المرأة.. مسنة بفاس تنتحر رميا من الطابق الرابع

2024-03-08 / 23:06
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ع محياوي _ هبة بريس

إهتز حي بلاد السعدني بمقاطعة جنان الورد بفاس ،على وقع فاجعة مأساوية، بعدما وضعت سيدة مسنة من مواليد 1953 أرملة و أم لفتاتين حدا لحياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمنزلها في ظروف غامضة ، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

و فور علمهم بالواقعة حلت على الفور مختلف المصالح إلى عين المكان للقيام بالمتعين، وفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تم نقل جثمان الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني، قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب إنتحارها.

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