الأهلي يطيح بالزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023 للمرة 39 في تاريخه عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد -اليوم الجمعة- في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالعاصمة السعودية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال المحاولات القليلة التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ84 عن طريق إمام عاشور.

ثم أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت هذه هي أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.

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