البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام شباب السوالم

البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام شباب السوالم

2024-03-08 / 21:01
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انهزم شباب المحمدية أمام ضيفه شباب السوالم بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من البطولة الإحترافية.

وسجل يوسف ليموري الهدف الوحيد في المباراة لفريقه شباب السوالم عند الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

ورفع شباب السوالم بهذا الفوز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تراجع شباب المحمدية للمركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

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