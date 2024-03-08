بلينكن : الكرة في ملعب حماس لوقف إطلاق النار مع اسرائيل

2024-03-08 / 21:49
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن “الكرة في ملعب” حركة حماس في ما يت صل بالموافقة على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، مع تضاؤل الآمال بالتوصل لهدنة جديدة في الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

غداة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد إلى هدنة “فورية” لستة أسابيع لإتاحة إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المدم ر والإفراج عن رهائن، قال بلينكن إن الأمر يتوق ف على قادة حماس.

وأضاف لدى لقائه نظيره التركي هاكان فيدان “الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بجد على ذلك

وتابع بلينكن “لا شك لدي في أن التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا والإفراج عن رهائن سيصب في العمق في مصلحة كل المعنيين”.

ويبذل وسطاء جهودا مضنية للتوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان الذي قد يحل الأحد اعتمادا على التقويم القمري.

والخميس أعلن مسؤول رفيع في حركة المقاومة الإسلامية أن وفدها غادر القاهرة حيث كان يشارك في مباحثات بشأن هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي الأولي لا يلب ي “الحد الأدنى” مما تطلبه الحركة.

وغادر الوفد القاهرة حيث جرت منذ الأحد مشاورات بوساطة مصرية-قطرية-أميركية للتوصل إلى هدنة في الحرب.

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