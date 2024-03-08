كأس مصر.. الأهلي يتوج باللقب للمرة الـ 39 في تاريخه

توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره فريق الزمالك بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما ، مساء الجمعة، على ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطولة كأس مصر، حيث حصد اليوم اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، متفوقا بفارق 11 لقبا عن الزمالك صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجا برصيد 28 لقبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ليتمكن الأهلي من تسجيل هدفي اللقاء في الشوط الثاني عبر لاعبيه إمام عاشور( د 84 ) ومحمد مجدي أفشة (د 90 ).

وتواجه فريقا الأهلي و الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي منها بست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات.

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