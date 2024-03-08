حاخام إسرائيلي يدعو لقتل أطفال ونساء غزة
دعا حاخام إسرائيلي إلى قتل نساء وأطفال غزة، معتبرًا أن ذلك يأتي استجابة لتعاليم “الشريعة اليهودية”.
الدعوة جاءت على لسان الحاخام إلياهو مالي، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.
ويرأس الحاخام مدرسة “شيرات موشيه” الدينية في مدينة يافا (وسط)، التي يدرس بها طلابا يخدمون بالجيش الإسرائيلي.
ويقول مالي، في مقطع الفيديو: “في حربنا المقدسة، وفي حالتنا هذه في غزة، فإنه وفق ما تقوله الشريعة (لا تُحيي كل نفس)، ومنطق هذا واضح جدا وهو: إذا لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك”.
وزعم أن من وصفهم بـ”مخربي” حرب اليوم، “أطفال الحرب السابقة الذين أبقيناهم على قيد الحياة، والنساء في الواقع من يصنعن الإرهابيين”، على حد تعبيره.
وتابع: “هذا يعني أن هذه القاعدة (لا تُحيي كل نفس) واضحة جدا في مفهومها، فإما أنت أو هم”.
واستطرد الحاخام المتطرف: “من يأتي لقتلك اقتله أولاً”.
وأردف: “الذي جاء لقتلك بهذا المفهوم لا يشمل فقط الشاب بعمر 16 أو 18 أو 20 أو 30 عامًا والذي يوجه عليك السلاح الآن، وإنما أيضا جيل المستقبل (أطفال غزة)، وكذلك أولئك الذين ينجبون جيل المستقبل (نساء غزة) لأنه لا يوجد فرق حقًا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
ستلد نساء غزة ابطال واحرار . حتى من استشهدوا سيخرجون من تحت الارض ونهاية الكيان الصهيون قريبة انشاء الله .الديانة اليهودية لا تدعوا الى قتل النفس .وانما هو الكيان الصهيوني من يدعوا الى قتل الاطفال والنساء يعتقد انه سيقضي على الفلسطينيين اللهم انصر اخواننا في فلسطين
لا حول ولا قوة الا بالله
ذلك يسمى قتل نفس بغير ذنب
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
ادن يجب قتل اليهود كلهم حتى اطفالهم لان هتلر بهادا كام على حف بني اسرتءيل اسوء قوم بالعالمين
ابناء،القردة لادين لهم ولاملة ولاارض،الم يحكم الله عليهم بالجلاء،والشتات بقتلهم الانبياء،والرسل . وهتلر كان على حق ولوكان مشركا .واخيرا فهم إلى زوال عاجلا ام اجلا وكان وعد الله مفعولا والله لايخلف وعده .