احتلال السكن الوظيفي للتعليم يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

2024-03-08 / 21:17
2

طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهوه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قالا فيه إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجأوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).

ودعا البرلمانيان الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.

كما طالب السطي وعلوي الوزير بنموسى، بتثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “تبديد أموال والتزوير” يورط جمركيين بفاس

“تبديد أموال والتزوير” يورط جمركيين بفاس

2024-03-09 / 00:28
Photo of البيضاء : ” البيجيدي ” يجر لفتيت للمسائلة امام البرلمان بسبب قرارات الهدم

البيضاء : ” البيجيدي ” يجر لفتيت للمسائلة امام…

2024-03-08 / 23:54
Photo of تنظيم النسخة الثانية من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات الزيتية

تنظيم النسخة الثانية من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات…

2024-03-08 / 21:54
Photo of اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

2024-03-08 / 20:33
Photo of 6 أشهر على زلزال الحوز … سؤال” الاعمار” مازال مطروحا

6 أشهر على زلزال الحوز … سؤال” الاعمار” مازال…

2024-03-08 / 20:03
Photo of الداكي : عيد المرأة موعد متجدد للوقوف على مكاسب المرأة

الداكي : عيد المرأة موعد متجدد للوقوف على مكاسب…

2024-03-08 / 19:35
Photo of أونسا”: الفراولة المصدرة من المغرب خالية من فيروس التهاب الكبد ـ أ

أونسا”: الفراولة المصدرة من المغرب خالية من فيروس التهاب…

2024-03-08 / 19:08
Photo of مندوبية التخطيط تعلن وجود ” تمييز جنسي” بسوق العمل بالمغرب

مندوبية التخطيط تعلن وجود ” تمييز جنسي” بسوق العمل…

2024-03-08 / 18:15
Photo of إحتفالا بيومها العالمي.. المرأة والفتاة في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

إحتفالا بيومها العالمي.. المرأة والفتاة في صلب اهتمامات المبادرة…

2024-03-08 / 17:41
Photo of طنجة و تطوان يتصدران المدن الأكثر تسجيلا للتساقطات المطرية

طنجة و تطوان يتصدران المدن الأكثر تسجيلا للتساقطات المطرية

2024-03-08 / 17:13

‫2 تعليقات

  1. بمكناس وفي مدرسة خلف المحطة الطرقية اعرف ان موظفا بالمديرية يحتل سكن مخصص لمدير تدالمدرسة نفسها .فهل يعقل ان هذا الموظف (غ.م) الذي يعمل بالمديرية يحتل سكن من المفروض يسكن فيه مدير المدرسة .هذا شطط كبير داخل مديرية التعليم للاسف.

    رد

  2. في مكناس وبمدرسة تتواجد خلف المحطة الطرقية سيدي سعيد هناك موظف يعمل بالمديرية ويحتل سكن مدير هذه المدرسة منذ سنوات ولا احد يستطيع اخراجه من السكن .انه الشطط داخل مديرية التعليم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق