القسام : أولويتنا لإنجاز صفقة التبادل وقف العدوان على غزة

شددت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، على أن الأولوية القصوى لإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل هي وقف العدوان على قطاع غزة.

وقال متحدث القسام أبو عبيدة في كلمة متلفزة: “بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة في التفاوض وتتسم بالتخبط والارتباك”.

وأضاف: “أولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك”.

وأشار أبو عبيدة إلى أن “المجاعة تمتد للأسرى لدينا أيضا وبعضهم يعانون المرض بسبب نقص الغذاء والدواء”.

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