نيجيريا..استنفار أمني بحثا عن 250 تلميذة تم اختطافهن شمال البلاد

نشر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الجمعة قوات الأمن لمحاولة العثور على أكثر من 250 تلميذا اختطفهم مسلحون خلال هجوم على مدرسة في شمال غرب نيجيريا في إحدى أكبر عمليات الخطف في البلاد خلال ثلاث سنوات. وتعد عملية الخطف التي وقعت الخميس في ولاية كادونا الثانية خلال أسبوع في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في القارة الإفريقية. وتشن عصابات إجرامية مسلحة هجمات في قرى ومدارس وكنائس وعلى الطرق السريعة في نيجيريا، بهدف اختطاف أشخاص للحصول على فدية.

وقال عدد من سكان المنطقة إن 250 تلميذا على الأقل وربما 280 اختطفوا. وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت الخميس في مدرسة كوريغا لكنها لم تحدد عدد التلاميذ المختطفين الذي يتم تقييمه حاليا .وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.

وصرح ساني عبد الله أحد المعلمين في مدرسة “جي إس إس كوريغا” في منطقة شيكون إن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب بينما كان المسلحون يطلقون النار في الهواء.

وقال لمسؤولين محليين مساء الخميس “نحاول تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين”، موضحا أنه “في المدرسة الثانوية لكوريغا، هناك 187 طفلا مفقودون بينما في المدرسة الابتدائية ف قد 125 طفلا ، لكن 25 منهم عادوا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp