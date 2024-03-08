المغرب يخطف موهبة جديدة من بلجيكا

المغرب يخطف موهبة جديدة من بلجيكا

2024-03-08 / 20:09
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قرر اللاعب الواعد إلياس بنان، مهاجم فريق جينك لأقل من 15 سنة إختيار المنتخب الوطني المغربي بدلا من المنتخب البلجيكي.

ورغم ضغوطات الإتحاد البلجيكي لكرة القدم على أسرة اللاعب من أجل ضمه إلى المنتخب البلجيكي، إلا أن المهاجم المغربي قرر تمثيل منتخب بلاده المغرب.

ونشر بنان البالغ من العمر 12 سنة صورة له بقميص المنتخب الوطني المغربي في حسابه على منصة “إنستغرام” أعلن خلالها انضمامه لأشبال الأطلس.

وسيلتحق اللاعب المذكور بمنتخب أقل من 15 سنة خلال معسكره المقرر شهر مارس الحالي.

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