حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في الدوري التركي

حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في الدوري التركي

2024-03-08 / 20:29
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شارك الدولي المغربي حكيم زياش في المباراة التي فاز فيها فريقه غلطة سراي على ضيفه ريزي سبور بستة اهداف لاثنين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي.

زياش الذي غاب عن الملاعب لعدة اسابيع شارك كبديل في الدقيقة 77، مدشنا بذلك عودته إلى الملاعب.

يشار إلى أن حكيم زياش كان قد غاب عن الملاعب منذ مباراة المنتخب المغربي ضد زامبيا التي تعرض فيها لإصابة على مستوى الكاحل، ضمن لقاءات مجموعات كأس أمم أفريقيا.

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