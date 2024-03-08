مدرب أرسنال يتوج بـ”جائزة الأفضل” في شهر فبراير

توج الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال، اليوم الجمعة بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لشهر فبراير

وهذه المرة السابعة التي يتوّج فيها صاحب الـ41 عاماً بجائزة مدرب الشهر في البريميرليغ.

وقاد أرتيتا أرسنال للفوز بالخمس مباريات التي خاضها الفريق في فبراير وجاءت على حساب كل من ليفربول ووست هام وبيرنلي ونيوكاسل وشيفيلد على الترتيب.

وساهمت الانتصارات الخمسة، التي سجل خلالها الغانرز 24 هدفا، في عودة الفريق بقوة لسباق الصدارة حيث رفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول ونقطة عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب.

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