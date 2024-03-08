السنغال.. “ماكي سال” يوقع مرسوم انطلاق الحملة الانتخابية

2024-03-08 / 20:11
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وقع رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، المرسوم المتعلق بإعطاء الانطلاقة الرسمية لحملة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 مارس 2024.

وأوضح المرسوم الرئاسي، الذي نشر أمس الخميس، أن الحملة الانتخابية تنطلق، طبقا لقرارات المجلس الدستوري، رسميا منتصف ليلة السبت 9 مارس الجاري وتنتهي عند منتصف ليلة الجمعة 22 مارس 2024.

وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي يشارك فيها 19 مرشحا، يوم 24 مارس الجاري. وستكون الحملة الانتخابية أقصر من الـ 21 يوما المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

وبعد تحديد موعد الانتخابات، أعلن المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري عن توزيع فترات البث على المرشحين الـ 19 المتنافسين.

وبحسب بيان صادر عن هذا المجلس، سيتم بث الإعلانات الأولى للمرشحين ابتداء من يوم الأحد 10 مارس الجاري.

وكان ماكي سال قد ألغى في 3 فبراير الجاري المرسوم الذي كان قد تمت بموجبه دعوة السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

يذكر أن سال، الذي انتخب سنة 2012 وأعيد انتخابه سنة 2019، أعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وسيترك السلطة يوم الثاني من أبريل المقبل، تاريخ انتهاء ولايته.

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