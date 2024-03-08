أونسا”: الفراولة المصدرة من المغرب خالية من فيروس التهاب الكبد ـ أ

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن خلو الفراولة المغربية المصدرة من المغرب من “فيروس التهاب الكبد A” و”فيروس Novovirus”، وذلك بعد توصله بنتائج التحاليل المخبرية في الموضوع.

وقامت مصالح المكتب، حسب بيان له بأخذ عينات عدة من ماء السقي والفراولة على مستوى الوحدة والحقل بهدف تقييم جودتها وتحديد أي مخاطر صحية محتملة، حيث تبين أن “تحاليل التهاب الكبد A وفيروس Novovirus سلبية، ولم يتم الكشف عن أي تلوث لمياه السقي. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مستخدمو الحقل لمراقبة صارمة لضمان السلامة الصحية”.

وأوضح المصدر ذاته أن دفعة الفراولة المعنية كانت موجهة للتصدير، ولم تكن موجهة للسوق المحلية.

ويشمل برنامج الرصد والمراقبة السنوي لـ”أونسا” على مستوى السوق الوطنية، مئات العينات من الفواكه الحمراء، وكلها سليمة ومطابقة لمعايير السلامة الصحية.

وتأتي هذه التحريات بعد تطورات الإشعار الصحي الإسباني على دفعة من الفراولة مصدرة من المغرب، إذ سارع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى فتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة التي مكنت من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة.

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