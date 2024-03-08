إبراهيم دياز يستعد للإعلان عن قراره النهائي

يستعد إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني للإعلان عن قراره النهائي بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه خلال مشواره الدولي.

وينتظر أن يعلن دياز عن قراره في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعدما توصل بدعوتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإتحاد الإسباني.

ويفاضل دياز بين المنتخبين المغربي والإسباني، من أجل إختيار وجهته الدولية، عقب تألقه المميز مع فريقه ريال مدريد هذا الموسم.

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