جمعية بريطانية تشترط مناصرة إسرائيل للتوظيف
نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً أعده أريب الله وسايمون هوبر قالا فيه إن المرشدين الدينيين اليهود في الجامعات البريطانية يتم اختيارهم بناء على دعمهم لإسرائيل.
وتعتبر جمعية “الحاخامية اليهودية الجامعية” مؤسسة خيرية مسجلة تعمل في عدد من الجامعات البريطانية. وتقدم الخدمة الدينية الرعوية “لكل الطلاب اليهود من كافة الخلفيات والانتماءات”.
وتقول “الحاخامية اليهودية الجامعية” إنها موجودة لدعم الجمعيات الطلابية اليهودية و”تمثيل الطلاب اليهود” والدفاع عن مصالحهم في الجامعة وحماية الحياة اليهودية، مثل إلغاء دعوات محاضرين معادين وأعمال عدوانية لليهود.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
أين هم دعاة الوسطية ونبذ العنف وتغيير الخطاب الديني وتقبل الآخر وفصل الدين عن الدولة ؟،؟
بالفعل المرشدين الدينيين اليهود في الجامعات البريطانية يتم اختيارهم بناء على دعمهم لإسرائيل
Khas yediro m3ahom chi 7el
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين