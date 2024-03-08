ياسين عدلي يرد على غضب الجزائريين بعدما قرر تمثيل فرنسا بدلا من الجزائر

ياسين عدلي يرد على غضب الجزائريين بعدما قرر تمثيل فرنسا بدلا من الجزائر

2024-03-08 / 17:17
2

أدلى اللاعب الفرنسي-الجزائري ياسين عدلي لاعب نادي ميلان الإيطالي بأول تعليق، بشأن غضب الجزائريين من قراره بتمثيل المنتخب الفرنسي، بدلًا من المنتخب الجزائري خلال مسيرته الدولية.

وكان ياسين عدلي قد أدلى بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق إقامة مباراة “الروسونيري” وسلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، أكد فيه بأنه يرغب باللعب في المستوى العالي على الصعيد الدولي، وبأنه يستهدف حمل قميص منتخب فرنسا.

وتسبب تصريحات ياسين عدلي في توليد حالة من الغضب لدى فئة واسعة من المشجعين الجزائريين، فيما لم تعر فئة أخرى أي اهتمام لكلام اللاعب، ورأت بأنه من حق اللاعب اختيار المنتخب الذي سيحمل قميصه خلال مسيرته الدولية.

وقال عدلي في التصريحات التي نقلها موقع “la gazette du fennec” الجزائري الناطق بالفرنسية عن قناة “بي. إين سبورتس”: “أنا أتفهم غضب الجزائريين، ولكنني قلت بأنني سأشرح أسباب (خياري) مستقبلًا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of كأس مصر.. الأهلي يتوج باللقب للمرة الـ 39 في تاريخه

كأس مصر.. الأهلي يتوج باللقب للمرة الـ 39 في…

2024-03-08 / 21:43
Photo of البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام شباب السوالم

البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام شباب السوالم

2024-03-08 / 21:01
Photo of حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في الدوري التركي

حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في…

2024-03-08 / 20:29
Photo of مدرب أرسنال يتوج بـ”جائزة الأفضل” في شهر فبراير

مدرب أرسنال يتوج بـ”جائزة الأفضل” في شهر فبراير

2024-03-08 / 20:24
Photo of المغرب يخطف موهبة جديدة من بلجيكا

المغرب يخطف موهبة جديدة من بلجيكا

2024-03-08 / 20:09
Photo of إبراهيم دياز يستعد للإعلان عن قراره النهائي

إبراهيم دياز يستعد للإعلان عن قراره النهائي

2024-03-08 / 18:19
Photo of قرار ولائي بمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة إلى فاس

قرار ولائي بمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة إلى فاس

2024-03-08 / 16:37
Photo of باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينسيوس من ريال مدريد ردا على رحيل مبابي

باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينسيوس من ريال مدريد…

2024-03-08 / 15:45
Photo of رفض إستئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينغهام

رفض إستئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينغهام

2024-03-08 / 14:30
Photo of قائد فتيان ريال بيتيس يعلن إختيار المنتخب الوطني المغربي

قائد فتيان ريال بيتيس يعلن إختيار المنتخب الوطني المغربي

2024-03-08 / 12:57

‫2 تعليقات

  1. عدلي المغرب اختار المغرب معتزا ومفتحرا،وعدلي الجار الشرقي اختار فرنسا متخوفاةمن هبوط قيمه الكروية وبقلب منشرح لقاره.

    رد

  2. انانية و نفاق الجزائريين مرضية و ردة فعلهم أكبر دليل على ذلكل. الذين يعيبون على عدلي كلامه يتهافتون على فيزا العمل في مراحيض فرنسا بل هناك منهم من يموت في البحر من أجل الهجرة اليها

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق