ياسين عدلي يرد على غضب الجزائريين بعدما قرر تمثيل فرنسا بدلا من الجزائر

أدلى اللاعب الفرنسي-الجزائري ياسين عدلي لاعب نادي ميلان الإيطالي بأول تعليق، بشأن غضب الجزائريين من قراره بتمثيل المنتخب الفرنسي، بدلًا من المنتخب الجزائري خلال مسيرته الدولية.

وكان ياسين عدلي قد أدلى بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق إقامة مباراة “الروسونيري” وسلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، أكد فيه بأنه يرغب باللعب في المستوى العالي على الصعيد الدولي، وبأنه يستهدف حمل قميص منتخب فرنسا.

وتسبب تصريحات ياسين عدلي في توليد حالة من الغضب لدى فئة واسعة من المشجعين الجزائريين، فيما لم تعر فئة أخرى أي اهتمام لكلام اللاعب، ورأت بأنه من حق اللاعب اختيار المنتخب الذي سيحمل قميصه خلال مسيرته الدولية.

وقال عدلي في التصريحات التي نقلها موقع “la gazette du fennec” الجزائري الناطق بالفرنسية عن قناة “بي. إين سبورتس”: “أنا أتفهم غضب الجزائريين، ولكنني قلت بأنني سأشرح أسباب (خياري) مستقبلًا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp