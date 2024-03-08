طنجة و تطوان يتصدران المدن الأكثر تسجيلا للتساقطات المطرية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت مختلف مناطق المملكة في الأيام الماضية تساقطات مطرية مهمة بنسب مختلفة، و كان نصيب مدن الشمال الأكبر من حيث كمية التساقطات.
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 28 ملم
– تطوان وشفشاون: 17 ملم
– العرائش: 15 ملم
– الرباط: 10 ملم
– سلا: 9 ملم
– مكناس: 8 ملم
– الجديدة: 7 ملم
– سيدي سليمان والدار البيضاء وبنسليمان: 6 ملم
– القنيطرة والمحمدية وبني ملال: 5 ملم
– النواصر وتيط مليل وإفران والحسيمة: 4 ملم
– سطات والصويرة: 3 ملم
– فاس: 2 ملم
– وجدة ومراكش وخريبكة: 1 ملم
– تازة وآسفي وابن جرير: أقل من ميليمتر .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
Ewa allah yarhamna ya rebbi
اللهم ارحمنا و أغثنا
اللهم صبا نافعا