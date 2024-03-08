طنجة و تطوان يتصدران المدن الأكثر تسجيلا للتساقطات المطرية

2024-03-08 / 17:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهدت مختلف مناطق المملكة في الأيام الماضية تساقطات مطرية مهمة بنسب مختلفة، و كان نصيب مدن الشمال الأكبر من حيث كمية التساقطات.

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 28 ملم

– تطوان وشفشاون: 17 ملم

– العرائش: 15 ملم

– الرباط: 10 ملم

– سلا: 9 ملم

– مكناس: 8 ملم

– الجديدة: 7 ملم

– سيدي سليمان والدار البيضاء وبنسليمان: 6 ملم

– القنيطرة والمحمدية وبني ملال: 5 ملم

– النواصر وتيط مليل وإفران والحسيمة: 4 ملم

– سطات والصويرة: 3 ملم

– فاس: 2 ملم

– وجدة ومراكش وخريبكة: 1 ملم

– تازة وآسفي وابن جرير: أقل من ميليمتر .

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