باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينسيوس من ريال مدريد ردا على رحيل مبابي

يبقى الجدل مثارا بشأن مستقبل باريس سان جيرمان، بعد رحيل نجمه الأول كيليان مبابي في الصيف المقبل.

وأكد دانييل رايولو مقدم البرنامج الرئيسي بشبكة راديو مونت كارلو، أن إدارة باريس ستحاول التعاقد مع فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأضاف “عندما يريد النادي الباريسي شيئا ما، فإنه سيثير الشكوك داخل ريال مدريد”.

ورجح أيضا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، سيقبل فكرة الاستغناء عن فينيسيوس، إذا تلقى عرضا مغريا للجناح البرازيلي”.

وأشار “أتخيل أنه مع وجود مبابي في ريال مدريد، سيحاول باريس ضم فينيسيوس، ولكنه سيكون أسوأ صفقة في العالم، لأنه سيغرق مع باريس في غضون 3 أشهر فقط”.

ولفت إلى أن هناك قطاع كبير من جماهير ريال مدريد منزعج من فينيسيوس، بسبب تعمده إثارة الجدل مع المنافسين، مما يؤثر بالسلب على تركيزه، ويهز أيضا صورة النادي.

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