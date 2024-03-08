قرار ولائي بمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة إلى فاس

2024-03-08 / 16:37
4

هبة بريس – مكتب طنجة

أصدرت السلطات الولائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، في شخص الوالي يونس التازي عامل عمالة طنجة- أصيلة، قرارا يقضي بمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة لكرة القدم إلى مدينة فاس لمتابعة المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات البطولة الاحترافية .

ويأتي قرار السلطات بمنع تنقل الجماهير الطنجاوية، بناء على توصيات اللجنة الأمنية بمدينة فاس، وذلك لما قد يشكله من تهديد للأمن العام، وكذا تفاديا لحدوث شغب بين الجماهير.

وسيحل فريق اتحاد طنجة ضيفا على المغرب الفاسي في قمة الجولة 23 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية، المقرر إجراؤها يوم غد السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً، على أرضية المركب الرياضي لمدينة فاس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of كأس مصر.. الأهلي يتوج باللقب للمرة الـ 39 في تاريخه

كأس مصر.. الأهلي يتوج باللقب للمرة الـ 39 في…

2024-03-08 / 21:43
Photo of البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام شباب السوالم

البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية ينهزم بميدانه أمام شباب السوالم

2024-03-08 / 21:01
Photo of حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في الدوري التركي

حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في…

2024-03-08 / 20:29
Photo of مدرب أرسنال يتوج بـ”جائزة الأفضل” في شهر فبراير

مدرب أرسنال يتوج بـ”جائزة الأفضل” في شهر فبراير

2024-03-08 / 20:24
Photo of المغرب يخطف موهبة جديدة من بلجيكا

المغرب يخطف موهبة جديدة من بلجيكا

2024-03-08 / 20:09
Photo of إبراهيم دياز يستعد للإعلان عن قراره النهائي

إبراهيم دياز يستعد للإعلان عن قراره النهائي

2024-03-08 / 18:19
Photo of ياسين عدلي يرد على غضب الجزائريين بعدما قرر تمثيل فرنسا بدلا من الجزائر

ياسين عدلي يرد على غضب الجزائريين بعدما قرر تمثيل…

2024-03-08 / 17:17
Photo of باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينسيوس من ريال مدريد ردا على رحيل مبابي

باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينسيوس من ريال مدريد…

2024-03-08 / 15:45
Photo of رفض إستئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينغهام

رفض إستئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينغهام

2024-03-08 / 14:30
Photo of قائد فتيان ريال بيتيس يعلن إختيار المنتخب الوطني المغربي

قائد فتيان ريال بيتيس يعلن إختيار المنتخب الوطني المغربي

2024-03-08 / 12:57

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق