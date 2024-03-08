الداخلة ..القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 47 مهاجر سري من دول إفريقية
هبة بريس ـ الرباط
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الخميس ، على بعد حوالي 262 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا جنح بسبب ظروف جوية سيئة جدا ، وعلى متنه 47 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المهاجرين غير النظاميين، والذين أبحروا على متن القارب يوم 3 مارس الجاري، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، مضيفا انهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
نشكر القوات المسلحة الملكية
Tebarklah 3lihom wsf
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro mli 3awnohom