الداخلة ..القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 47 مهاجر سري من دول إفريقية

هبة بريس ـ الرباط

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الخميس ، على بعد حوالي 262 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا جنح بسبب ظروف جوية سيئة جدا ، وعلى متنه 47 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المهاجرين غير النظاميين، والذين أبحروا على متن القارب يوم 3 مارس الجاري، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، مضيفا انهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp