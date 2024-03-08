الداخلة ..القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 47 مهاجر سري من دول إفريقية

2024-03-08 / 16:22
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هبة بريس ـ الرباط

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الخميس ، على بعد حوالي 262 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا جنح بسبب ظروف جوية سيئة جدا ، وعلى متنه 47 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المهاجرين غير النظاميين، والذين أبحروا على متن القارب يوم 3 مارس الجاري، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، مضيفا انهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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