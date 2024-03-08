صور نادرة تظهر عشق “تبون” للمغرب و استنساخه لتقاليد المملكة العريقة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قبل أيام استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعض رؤساء الدول الذين شاركوا في ما وصفه إعلام بلده ب”قمة الغاز” و هي القمة التي خرجت بخفي حنين دون أي جدوى تذكر.
و خلال مراسيم الاستقبال حرص تبون، ممثل السلطات العسكرية، على الظهور أمام خلفية تتضمن زخرفة خاصة سرعان ما اتضح أنها مستوحاة من الثقافة و التقاليد المغربية.
و تناقل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة و قديمة تعود لألعاب البحر الأبيض المتوسط و التي نظمها المغرب سنة 1983 بالدار البيضاء، حيث أن الخلفية التي ظهرت وراء تبون سنة 2024 هي ذاتها التي اعتمدها المغرب قبل حوالي أربعين سنة و ما يزيد.
و سخر مغردو و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الرغبة المستمرة لنظام تبون في تقليد كل ما هو مغربي، متناسين أن للمغاربة ذاكرة قوية قادرة على جعلهم يكتشفون تعلق حكام الجزائر بعراقة المملكة المغربية و بتقاليدها الراسخة المتجذرة التي يحاولون هم تأسيس دولتهم التي لا يتعدى تاريخها النصف قرن من الزمن على أسسها و حضارتها.
و كما قال أحد المعلقين: “هاد الديكور و الزخرفة داروه المغاربة في 1983، و قلدوه الجزائر هاد العام ، باش تعرفو أن الجيران مازال عايشين في الماضي أو مازال ماوصلت عندهم 2024”.
و هاته بعض من صور دروة العاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 1983 بالمغرب:
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4 تعليقات
يجب متابعة هؤلاء السراق أمام المحاكم المختصة ومعاقبتهم ودفعهم للتعويضات على سرقاتهم المتعددة للتراث المغربي الأصيل
الجيش هو من يتحكم في شؤون البلاد أما تبون فهو رئيس شرفي فقط
ما عندهم والو مساكن..فلازم يسرقو ..و اصلا هم خبراء في السرقة
العالم كله يعرف ان بلدنا الحبيب المغرب بلد الشرفاء و أولياء الله الصالحين وان عدونا الوحيد هو النظام الجزائري رغم اننا نحبهم في الله اتقوا الله