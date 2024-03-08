صور نادرة تظهر عشق “تبون” للمغرب و استنساخه لتقاليد المملكة العريقة

2024-03-08 / 15:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قبل أيام استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعض رؤساء الدول الذين شاركوا في ما وصفه إعلام بلده ب”قمة الغاز” و هي القمة التي خرجت بخفي حنين دون أي جدوى تذكر.

و خلال مراسيم الاستقبال حرص تبون، ممثل السلطات العسكرية، على الظهور أمام خلفية تتضمن زخرفة خاصة سرعان ما اتضح أنها مستوحاة من الثقافة و التقاليد المغربية.

و تناقل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة و قديمة تعود لألعاب البحر الأبيض المتوسط و التي نظمها المغرب سنة 1983 بالدار البيضاء، حيث أن الخلفية التي ظهرت وراء تبون سنة 2024 هي ذاتها التي اعتمدها المغرب قبل حوالي أربعين سنة و ما يزيد.

و سخر مغردو و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الرغبة المستمرة لنظام تبون في تقليد كل ما هو مغربي، متناسين أن للمغاربة ذاكرة قوية قادرة على جعلهم يكتشفون تعلق حكام الجزائر بعراقة المملكة المغربية و بتقاليدها الراسخة المتجذرة التي يحاولون هم تأسيس دولتهم التي لا يتعدى تاريخها النصف قرن من الزمن على أسسها و حضارتها.

و كما قال أحد المعلقين: “هاد الديكور و الزخرفة داروه المغاربة في 1983، و قلدوه الجزائر هاد العام ، باش تعرفو أن الجيران مازال عايشين في الماضي أو مازال ماوصلت عندهم 2024”.

و هاته بعض من صور دروة العاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 1983 بالمغرب:

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