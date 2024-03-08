رفض إستئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينغهام

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، رفض طلب ريال مدريد، برفع عقوبة إيقاف لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام.

واتخذت اللجنة، قرارها، صباح اليوم الجمعة، ليتأكد غياب جود بيلينجهام عن مواجهتي أوساسونا وسيلتا فيجو في الليجا، وفقا لصحيفة “آس”.

وكان بيلينجهام قد تلقى البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة فالنسيا، لاعتراضه على حكم المباراة جيل مانزانو، بسبب عدم احتسابه الهدف الثالث للريال، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وشهد لقاء ريال مدريد وفالنسيا، واقعة مثيرة للغاية، عندما أطلق الحكم مانزانو، صافرة نهاية المباراة، أثناء كرة عرضية للملكي انتهت بهدف سجله بيلينجهام.

وكتب الحكم في تقريره للمباراة، أن جود بيلينجهام خاطبه بأسلوب عدواني بجانب صراخه الشديد، ولذلك تم تطبيق المادة 124 من قانون الانضباط عليه، بإيقافه لمدة مباراتين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp