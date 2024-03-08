أزمة قلبية تنهي حياة المطرب “عبدو الشريف”

2024-03-08 / 14:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

غادر لدار البقاء المطرب المغربي عبدو شريف بعد أزمة قلبية حادة أدخلته أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

وتم نقل الفنان عبدو الشريف إلى المستشفى وهو في وضعية صحية حرجة، نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به قبل أن يودع الحياة.

هذا و نعى مجموعة من الفنانين و المشاهير الراحل عبدو الشريف، حيث قدمت كل من لطيفة رأفت و حياة الإدريسي و غيرهم من الفنانين المغاربة عبر صفحاتهم الرسمية التعزية لأسرة الفقيد.

وكان مقررا أن يحيي عبدو الشريف، المعروف بأداء أغاني الفنان عبد الحليم حافظ، حفلا فنيا بمسرح “ميغاراما” بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، حيث قرر المنظمون تأجيل الحفل.

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