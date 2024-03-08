نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية مرتقبة بالمغرب

2024-03-08 / 14:40
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هبة بريس ـ الرباط 

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات مطرية قوية (من 30 إلى 110 ملم)، وهبات رياح محليا قوية (75- 100 كلم في الساعة)، وتساقطات ثلجية (من 15 إلى 40 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر، مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن تساقطات مطرية قوية (من 70 إلى 110 ملم) مرتقبة بشفشاون من الساعة الثالثة من صباح السبت إلى غاية السادسة من صباح الأحد.

وأضافت أن تساقطات مطرية قوية (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح مقاييسها ما بين 30 و 70 ملم مرتقبة أيضا بكل من طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان والعرائش ووزان والحسيمة وتاونات وتازة ومكناس وسيدي قاسم وخنيفرة والقنيطرة، ابتداء من منتصف ليلة السبت إلى غاية الساعة الثالثة من زوال الأحد.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب أيضا هبوب رياح محلية قوية (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة، بكل من المضيق-الفنيدق والعرائش وطنجة- أصيلة والفحص-أنجرة وتطوان والقنيطرة والرباط وسلا، وذلك يوم السبت ابتداء من منتصف الليل إلى غاية السادسة من مساء الأحد.

كما يُتوقع هبوب رياح محلية قوية (من 85 إلى 100 كلم/في الساعة) بعمالات وأقاليم شفشاون والحسيمة والدريوش والناظور وبركان ووجدة أنجاد وجرادة وفكيك وتاوريرت وكرسيف وتازة وبولمان وصفرو وفاس ومولاي يعقوب والحاجب وإفران وميدلت وفكيك وتنغير وورزازات، ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء إلى غاية الحادية عشرة من مساء السبت.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يُتوقع أيضا تسجيل تساقطات ثلجية فوق المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح مقاييسها ما بين 15 و 40 سم، بكل من عمالات وأقاليم الحوز وورزازات وأزيلال وتنغير وبني ملال وميدلت وإفران وبولمان وصفرو وجرسيف وتازة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال السبت إلى غاية الثالثة من زوال الأحد.

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