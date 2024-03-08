أكادير: ذبح “عتروس” بمؤسسة تعليمية لإزالة “النحس” عن وزارة بنموسى يثير الجدل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت واقعة اعتزام مؤسسة تعليمية بأكادير ، ذبح ” عتروس ” وسط المؤسسة ، استنكار مجموعة من الآباء وأولياء أمور التلاميذ ما أسموه محاولات تحويل مؤسسة تعليمية لأبنائهم إلى “مجزرة”، قصد وليمة على سبيل “الصدقة” اليوم الجمعة 8 مارس الجاري .

وحسب نسخة من مراسلة توصلت بها ” هبة بريس ” موجهة للآباء والأمهات ، تدعو فيها المؤسسة إلى المساهمة بمبلغ 200 درهم للمشاركة في مصاريف إعداد وجبة غداء لفائدة التلاميذ وأطر المؤسسة التعليمية المذكورة.

ولم تخرج المديرية الإقليمية او المؤسسة ، بأي بلاغ توضيحي بخصوص هذه النازلة ، التي لقيت رفض من قبل أولياء أمور التلاميذ، بخصوص تحويل فضاء المؤسسة إلى مكان ل ” الولائم ” عوض ” التعليم ” خصوصا بعد هدر جزء من الزمن المدرسي إبان الإضراب الوطني للشغيلة التعليمية.

وعلق احد النشطاء الفايسبوكيبن على واقعة ذبح ” عتروس ” بمؤسسة تعليمية، ان منظمي الوليمة يمكن ان تكون غايتهم من ” الذبيحة ” إزالة ” النحس” الذي خيم على وزارة شكيب بنموسى خلال هذا الموسم الدراسي .

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