عبد الرزاق حمد الله يعلن إنتهاء أزمته مع نادي النصر السعودي

عبد الرزاق حمد الله يعلن إنتهاء أزمته مع نادي النصر السعودي

2024-03-08 / 10:53
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أعلن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله إنتهاء أزمته مع ناديه السابق النصر السعودي.

وأكد المهاجم المغربي في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية أن أزمته مع النصر إنتهت بعدما تسلم جميع مستحقاته المالية، بحكم الطريقة غير القانونية التي تم بها فسخ عقده.

واضاف حمد الله في رسالته: “أعتز بكل تأكيد بالمرحلة التي قضيتها داخل نادي النصر خلال الفترة الماضية، ولكن تصرف المسؤولين هو السبب وراء فساد العلاقة مع النادي، ووصول الأزمة إلى هذا المستوى خلال الفترة الأخيرة، ووصول الأمر إلى الاتحاد الدولي فيفا”.

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