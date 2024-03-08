ميسي ينجو من إصابة مروعة بعد تدخل “وحشي” مع إنتر ميامي الأمريكي

ميسي ينجو من إصابة مروعة بعد تدخل “وحشي” مع إنتر ميامي الأمريكي

2024-03-08 / 11:20
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نجا ليونيل ميسي من إصابة خطيرة ومروعة، كادت تبعده عن ملاعب كرة القدم طويلًا، بعد تدخل “وحشي” تعرض له النجم الأرجنتيني المخضرم، خلال مشاركته مع إنتر ميامي في مواجهة ناشفيل ستار، ضمن منافسات كأس أبطال الكونكاكاف.

وسيطر الرعب على جماهير إنتر ميامي بالكامل، بعد تعرض ليونيل ميسي لتدخل عنيف في الدقيقة 76، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوقع معاناة النجم الأرجنتيني من إصابة خطيرة.

ورغم الشكوك التي سيطرت حول قدرة ميسي على إكمال اللقاء، إلا أن الفائز بلقب مونديال قطر 2022 تمكن من إكمال المواجهة، وخوض 90 دقيقة كاملة أمام ناشفيل ستار.

وبدا الغضب يلاحق لاعبي إنتر ميامي، حيث رصدت عدسات الكاميرا الكثير من الكلمات القاسية التي وجهت إلى مدافع ناشفيل ستار، بعد تدخله العنيف على ميسي.

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