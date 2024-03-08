سفيرة كندا بالمغرب تبدي إعجابها بالتطور الكبير للمملكة في السنوات الأخيرة
هبة بريس ـ الرباط
قامت إيزابيل فالوا سفيرة كندا بالمملكة المغربية بزيارة عمل لمجلس المستشارين في الرباط و قابلت خلالها النعم ميارة، رئيس الغرفة الثانية.
و خلال هذا اللقاء، أعربت السفيرة الكندية عن اعتزازها بهذا اللقاء الذي يترجم روابط الصداقة بين البلدين، مبدية إعجابها بالتطور الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة في إطار مناخ من الأمن والاستقرار.
وأكدت إيزابيل فالوا أن كندا تولي أهمية قصوى لتطوير التعاون مع المغرب ليشمل مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها تعمل من موقعها على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن التعريف بالمؤهلات التي يزخر بها المغرب وكندا وتوفير المعطيات للأفراد والشركات التي تسعى للاستثمار أو إقامة علاقات تجارية بين البلدين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
كندا بنفسها بلد الهمج وقتل أطفال فلسطين
كندا بلد الاغتصاب والعنصرية
إلى التعليق 1 العق:
جِأتُ إلى كندا 1989 وعشت فيها وربيتُ أولادي الحمد لله.
لم ارى اغتصاب ولا همج ولا قتل الفلسطينين
اتق الله رمضان على الأبواب.
رمضان مبارك.