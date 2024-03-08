سفيرة كندا بالمغرب تبدي إعجابها بالتطور الكبير للمملكة في السنوات الأخيرة

2024-03-08 / 11:32
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هبة بريس ـ الرباط 

قامت إيزابيل فالوا سفيرة كندا بالمملكة المغربية بزيارة عمل لمجلس المستشارين في الرباط و قابلت خلالها النعم ميارة، رئيس الغرفة الثانية.

و خلال هذا اللقاء، أعربت السفيرة الكندية عن اعتزازها بهذا اللقاء الذي يترجم روابط الصداقة بين البلدين، مبدية إعجابها بالتطور الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة في إطار مناخ من الأمن والاستقرار.

وأكدت إيزابيل فالوا أن كندا تولي أهمية قصوى لتطوير التعاون مع المغرب ليشمل مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها تعمل من موقعها على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن التعريف بالمؤهلات التي يزخر بها المغرب وكندا وتوفير المعطيات للأفراد والشركات التي تسعى للاستثمار أو إقامة علاقات تجارية بين البلدين.

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