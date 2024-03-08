فضيحة بلاد “القوة الضاربة”.. باقة ورد واحدة تناوبت عليها عديد المكرمات في الجزائر

2024-03-08 / 10:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في بلاد القوة الضاربة، تهان المرأة و الرجل و الجميع من طرف نظام العسكر الحاكم، فضائح البلاد تجاوزت الحدود و تحولت خرجات تبون لأضحوكة يتسلى بها البعض و يقزم بها البعض بلادا بحجم الجزائر.

في الثامن من مارس، أهان تبون كل نساء الجزائر بعد أن قام بتسليم باقة ورد واحدة تناوبت عليها عديد النساء الجزائريات المكرمات، يمنحها لواحدة فتسحب منها قبل نزولها من الخشبة و تمنح لغيرها، و تسحب منها بدورها و تمنح لأخرى إلي أن انتهت المسرحية الهزلية.

نعم يا سادة، إنها بلاد القوة “الهاربة”، القوة التي لا تقوگ حتى على توفير باقات ورد للنساء المكرمات، أو بالأحرى النساء المهانات، و من يدري قد تكون الباقة مكتراة من أحد بائعي الورود و قد تسحب من المكرمة الأخيرة و تعاد لصاحبها، هذا إن لم تسحب منه أيضا و تذهب لقصر تبون يتذكر بها إذلاله للمرأة في عيدها العالمي.

 

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تعليق واحد

  1. القوة الضاربة ضربهم الله
    كلشي عندهم شوهة او هو ما اصلا شوهة بأسمائهم و تفكيرهم و قلوبهم النتنة

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