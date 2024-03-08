توقعات الطقس ليوم الجمعة.. أمطار و انخفاض في درجات الحرارة
هبة بريس ـ الرباط
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، مع نزول أمطار فوق كل من مناطق طنجة، واللوكوس، والغرب، والسايس، والريف، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
كما ستهم قطرات مطرية باقي السهول الممتدة شمال آسفي.
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالمنطقة الشرقية وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف، لاسيما خلال الجزء الأول من النهار.
وخلال الصباح والليل، ستظهر بعض الكتل الضبابية بكل من الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الصحراوية للمملكة وبشرق البلاد.
كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والريف، والمنطقة الشرقية، والأطلس، وسوس وجنوب البلاد.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و 5 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و13 درجة بكل من السواحل، ومنطقة سوس، وجنوب المملكة، وستكون ما بين 06 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بسهول المحيط الأطلسي، بينما ستعرف انخفاضا بباقي الأرجاء.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الحمدلله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة ادخلت الفرحة على المواطنين المغاربة بصفة عامة وعلى الفلاح بصفة خاصة.
بهذه التساقطات المطرية الأخيرة ستعطي نتائج إيجابية بالنسبة لموسم الفلاحي هذه السنة وباذن الله تعالى إنتاج بنسبة جيدة اللهم لك الحمد والشكر لك يارب.
إنها بشارة خير على الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى خلال السنوات الماضية من الجفاف والآن الحمدلله مع هذه التساقطات ستعطي أمل على نفوس الفلاحين الصغار.
نتمنى المزيد من التساقطات المطرية حتى يمر موسم فلاحي بامتياز بإذن الله تعالى وبركاته.
كم اشتقنا لهذا الجو الممطر الذي أدخل على قلوبنا الفرح وأزال الهم ، إن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء لهذا استغفروا ربكم والرجوع إليه.
الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم انهارا… )صدق الله العظيم.