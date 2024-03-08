توقعات الطقس ليوم الجمعة.. أمطار و انخفاض في درجات الحرارة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، مع نزول أمطار فوق كل من مناطق طنجة، واللوكوس، والغرب، والسايس، والريف، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما ستهم قطرات مطرية باقي السهول الممتدة شمال آسفي.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالمنطقة الشرقية وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف، لاسيما خلال الجزء الأول من النهار.

وخلال الصباح والليل، ستظهر بعض الكتل الضبابية بكل من الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار بالأقاليم الصحراوية للمملكة وبشرق البلاد.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والريف، والمنطقة الشرقية، والأطلس، وسوس وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و 5 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و13 درجة بكل من السواحل، ومنطقة سوس، وجنوب المملكة، وستكون ما بين 06 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بسهول المحيط الأطلسي، بينما ستعرف انخفاضا بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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