سيدي سليمان .. ” العمالة ‘ تدرس وضعية التموين ومستوى الأسعار

ع محياوي _ هبة بريس

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم لسنة 1445 هجرية، نظمت عمالة إقليم سيدي سليمان، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية للتحضير لهذه المناسبة الفضيلة، جمعت بين مختلف المصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة والسلطات المحلية والمصالح الأمنية بإقليم سيدي سليمان وممثلي الجمعيات المحلية الناشطة في مجال حماية المستهلك، بهدف تدارس وضعية التموين والأسعار وجودة المواد الغذائية خلال هذا الشهر المبـــــــــارك، و كيفية التدخل الناجع للحد من ارتفــــــــــــــــــــاع أثمان المواد الغذائية و تسويق السلع و المنتجات التي قد تضر بصحة و سلامة المواطن و التصدي للممارسات التي قد تمس بالمصلحة الاقتصادية للمستهلك و بحقوق الفاعلين الاقتصاديين.

في هذا الإطار تؤكد عمالة إقليم سيدي سليمان أن المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بينت أن وضعية التموين بالأسواق المتواجدة بالإقليم، تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لا سيما المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان.

وتكريسا للتتبع المستمر لوضعية التموين والتنسيق المحكم لتأطير وتوجيه عمليات التحسيس والمراقبة، خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية، أكدت جميع المصالح المعنية استعدادها والتزامها بالسهر على حمـــــــــــاية المواطن من جميع أشكال التلاعب بأثمان وجودة المواد الغذائية ومحاربة مظاهر الغش، وعليه سيتم العمل على:

_ مواصلة السهر على التتبع المنتظم لمسالك التوزيع وتطور مستويات الأثمان وتحليلها والتدخل المناسب قصد الحد من عمليات المضاربة وباقي الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية؛

_ تعزيز تعبئة مختلف المصالح المختصة واللجان الإقليمية والمحلية لمراقبة سلامة وجـــــــــودة المــــــــــــــــواد والمنتجات الغذائية المعروضة للبيع، مع ضمان حضور ميداني متواصل بنقاط البيع؛

_ تتبع وضعية التموين وحصيلة عمليات المراقبة بشكل يومي.

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