في بلاغ رسمي.. إتحاد طنجة يرد على تصريحات نائب رئيس الرجاء الرياضي

ردت إدارة إتحاد طنجة على تصريحات عادل هالا نائب رئيس فريق الرجاء الرياضي.

وقال النادي في بلاغ رسمي: “إدارة فريق اتحاد طنجة، تابعت بكثير من الاستغراب، التصريحات الصادرة على لسان نائب رئيس فريق الرجاء الرياضي، عادل هالا، خلال مروره عبر برنامج إذاعي، لما فيها من تدخل غير أخلاقي في شؤون فريقنا، استنادا إلى استنتاجات مغلوطة تماما، تحمل الكثير من الإساءة للقاعدة الجماهيرية للنادي”.

وأضاف: “ردا على هذه التصريحات غير المسؤولة، ولتوضيح الأمور للرأي العام”، ويؤكد فريق اتحاد طنجة أنه يعتمد بشكل كبير في مداخيله السنوية على عائدات بيع التذاكر من المباريات التي يستقبل فيها على ملعبه، بفضل قاعدته الجماهيرية الواسعة”.

وتابع: “فريقنا هو أحد أكثر الأندية الوطنية المتضررة ماديًا خلال الموسم الحالي بسبب إغلاق ملعبه بالنظر للأشغال التي يعرفها استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وهذا الضرر حصل بشكل جزئي خلال الموسم الماضي، حين أغلق الملعب لتوسيعه وإعداده لاستقبال مباريات كأس العالم للأندية التي احتضنتها بلادنا بداية. سنة 2023”.

وشدد: “جماهير فريق اتحاد طنجة هي الداعم الأول والرئيسي للفريق منذ تأسيسه وسجلت معدلات حضور قياسية منذ صعوده إلى القسم الأول وشروعه في الاستقبال على أرضية الملعب الكبير ابن بطوطة)، وبالتالي فمن الجهل وقلة الإنصاف، التنقيص من تأثير غيابها على موارد الفريق، والدليل هو معاناته من أزمة مالية هذا الموسم بسبب إغلاق ملعبه”.

وختم البلاغ: “العلاقات بين فريق اتحاد طنجة وفريق الرجاء الرياضي، وبين جماهير الناديين، كانت دائما ممتازة وتقوم على التقدير والاحترام المتبادل، وهو ما لم يستحضر المسؤول المذكور الذي أعطى لنفسه حق الحديث عن أمور تهم إدارة الفريق الطنجي بشكل حصري، دون التوفر حتى على المعلومات الصحيحة”.

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