وجدة .. توقيف 05 اشخاص خلال مداهمة مجزرة سرية

2024-03-07 / 23:03
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هبة بريس : وجدة

بناء على معلومات مديرية مراقبة التراب الوطني، تمكنت العناصر الأمنية اليوم الخميس 07 مارس، بحضور عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية، من اعتقال 5 أشخاص لتورطهم بتهمة الذبح السري.
وحسب مصادر مطلعة، أنه تم مداهمة إحدى المجازر السرية الكائنة بالحي الحسني بوجدة، والتي تشتغل خارج الإطار القانوني ولا تتوفر على شروط السلامة الصحية من طرف العناصر الأمنية والسلطة المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث تم ضبط العديد من الذبائح، إضافة إلى مجموعة من الآليات يتم استعمالها، ناهيك عن ضبط طابع مزور، وحجز أزيد من 1كيلو غرام من اللحوم غير المطابقة للمعايير المعمول بها قانونيا.

وبعد المعاينة حسب نفس المصادر، انتقلت اللجنة إلى مجموعة من المحلات التي كانت تعرض نفس الذبائح بنفس الخاتم، حيث قامت بمداهمة 3 محلات بحي كولوش “الجردة” ومحل آخر كائن بحي النصر.
وتفيد نفس المعطيات، أنه تم اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن لتعميق البحث معهم، فيما لازالت العناصر الأمنية تواصل تحرياتها لمعرفة خيوط الشبكة.

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